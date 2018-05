'Moeder in Berlijn legde elk jaar een dochtertje te vondeling'

Die conclusie werd begin deze week na DNA-onderzoek door de autoriteiten in de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de moeder, een vrouw tussen de 20 en 30 jaar die tussen 2015 en 2017 steeds zwanger moet zijn geweest. Alle drie de baby's werden enkele uren na hun geboorte ergens in het stadsdistrict te vondeling gelegd. De eerste keer gebeurde dat in september 2015. In een bushalte bij het Heliosziekenhuis. Het kind ligt op een kussen, heeft een truitje met capuchon aan. Op de luier zijn bloedsporen te zien, resten van de afgeknipte navelstreng. De baby is licht onderkoeld, maar wordt gered. Hoewel de politie na de vondst informatie vrijgeeft en ook bewakingsbeelden toont van een vrouw die het kind achterliet, wordt de moeder nooit gevonden. Het kind wordt Emma genoemd.

Lilo en Hanna

Eén jaar later: augustus 2016. In de vroege ochtend wordt een baby gevonden voor de deur van een woonhuis in hetzelfde stadsdeel. Het meisje ligt in een handdoek met bloedsporen gewikkeld. De bewoners van het huis ontfermen zich over het kind en bellen het alarmnummer. De politie noemt het kind Lilo.



Het derde meisje werd in augustus 2017 gevonden. Ten oosten van het ziekenhuis in het dorpje Schwanebeck. Ook dit kind ligt gewikkeld in een handdoek, op de stoep van een woonhuis. Het meisje heet nu Hanna.