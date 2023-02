Moeder liet jonge kinderen twee maanden alleen thuis in Texas, vader regelde eten via bezorgapp

De 31-jarige moeder, Raven Yates, was op een septemberdag vertrokken. Volgens politiechef Stephen Carlisle hadden de kinderen een beetje eten tot hun beschikking, maar was dat al snel op.

Vervolgens legde de dochter contact met haar vader, de ex van Yates, die op dat moment in een andere staat was. Via de app Doordash (een soort Thuisbezorgd) regelde hij zo nu en dan eten voor hen. Hun moeder zou aan het werk zijn, vertelde de dochter aan de telefoon. Nadat de man argwaan kreeg, trok hij in november met politieagenten naar het huis. Daar ontdekten ze dat de kinderen alleen waren, zonder eten en met een ondergeplast bed. Het meisje had uit anst niet de waarheid verteld.