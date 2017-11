Moeder van door IS onthoofde Amerikaan: James daagt ons uit om het goede te doen

James FoleyDe wereld reageerde vol afschuw op de onthoofding van de Amerikaan James Foley door Islamitische Staat (IS). Drie jaar later vertelt zijn moeder Diane over haar pijn en de betekenis van James.

James Foley deed als fotojournalist verslag van de oorlog in Syrië maar viel op 22 november 2012 in de handen van de moslimextremisten. Zijn familie vernam niets van hem, tot in 2014 de gruwelijke video opdook waarin is te zien hoe de 40-jarige Amerikaan, gekleed in een oranje pak, werd onthoofd.

James was al eens gegijzeld in Libië, waar hij na 44 dagen vrij kwam. Gaf u dat het vertrouwen dat het ook in Syrië wel goed zou komen?

,,Toen ik bericht kreeg uit Libië, realiseerde ik me pas hoe gevaarlijk zijn werk was. Hij was vaker op riskante plekken geweest, maar meestal onder begeleiding van het Amerikaanse leger. Nu stond hij er alleen voor. Ik wilde eigenlijk niet dat James naar Syrië ging, maar hij beloofde met kerst terug te zijn.’’

Onlangs was de verjaardag van James. Wat heeft u gedaan?

,,We zijn naar Chicago gegaan. Hij is er geboren, had er veel vrienden. We spraken met elkaar over James, over zijn leven. Het gaf me veel steun. Het verlies van James voelt in veel opzichten als het verlies van ons eigen leven. Hij was onze oudste, een liefdevolle zoon. Pas toen hij dood was, ontdekte ik wat een bijzonder mens hij was geworden.”

Vraagt uw familie veel van u na wat er is gebeurd?

,,Natuurlijk. Ik heb vier volwassen kinderen en vijf kleinkinderen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. James was de grote broer die iedereen samenbracht. Het is onmogelijk voor mij om de plek van James in te nemen. Ik kan wel zijn erfenis doorgeven.’’

Foley spreekt morgen in het Vredespaleis in Den Haag tijdens Free Press Unlimited, een congres over persvrijheid. ,,Redacties sturen hun journalisten niet graag meer naar conflictgebieden. Veel strijdende groepen hebben maling aan conventies en omgang met krijgsgevangenen. Maar we hebben de plicht de mensen die nog wel gaan te steunen en te beschermen.’’

U steunt nu met de James W. Foley Legacy Foundation de familie en slachtoffers van gijzeling. Waarom laadt u hun leed ook op uw schouders?

,,Het voelt niet alsof ik hun last draag. Andere families hebben ons ook op de been gehouden toen James gevangenzat en werd gedood. Het is voor iemand die het niet heeft meegemaakt heel moeilijk te begrijpen hoe afschuwelijk het is. Praten met families die het doormaken, geeft me vreugde. Ik wil er voor hen zijn.’’

Eerder beklaagde u zich dat de Amerikaanse regering weinig deed toen James vastzat.

,,Ons is herhaaldelijk verteld dat het bevrijden van James prioriteit had. We vertrouwden erop dat onze overheid hem thuis zou brengen. In werkelijkheid kon de regering nauwelijks iets doen. Gelukkig is sindsdien veel verbeterd. Zo is er nu een speciaal agentschap dat zich volledig richt op het vrij krijgen van onze burgers of hulpverleners.”

Volledig scherm Foley aan het werk in de Syrische stad Aleppo. © AFP

In augustus 2014 kreeg Foley een e-mail van IS. De extremisten eisten 100 miljoen euro voor de vrijlating van James. De familie was blij met het levensteken, maar kon het bedrag niet betalen. ,,We peinsden er ook niet over. In plaats van terrorisme te financieren, kun je het geld beter gebruiken om inlichtingen te verzamelen over de verblijfplaats van gijzelaars.’’

Enkele dagen na de e-mail verscheen de onthoofdingsvideo. De familie besloot aanvankelijk de misselijkmakende beelden niet te bekijken, maar deed dat een paar weken later toch. Diane wil er nu niet over praten.

Na de moord op James bleef u niet hangen in verdriet en woede. Waar haalt u de kracht daarvoor vandaan?

,,Ik heb een diep geloof in God. Mijn zoon had het gewild dat wij zijn lijden zouden gebruiken om het goede te doen. Ik wil mijn verdriet en woede gebruiken om iets moois voor elkaar te krijgen.’’

Volledig scherm Islamitische staat onthoofde James Foley In augustus 2014 © Reuters

U had geen voldoening toen Jihadi John, de moordenaar van James, werd gedood bij een drone-aanval. Waarom niet?

,,Wat heeft het voor nut? De volgende Jihadi John staat al klaar. Maar weinig terroristen moeten zich verantwoorden. Jihadi John heeft gruwelijke dingen gedaan en zou in de gevangenis hebben moeten zitten. In plaats daarvan is hij gedood. Het provoceert IS alleen maar. Ik geloof niet dat geweld de haat zal stoppen.”

Wat zegt u tegen mensen die dat nogal soft vinden?

,,Iedereen mag vinden wat hij vindt, maar als wij een vredige wereld willen, dienen we te leunen en te kunnen vertrouwen op ons rechtssysteem. Niet op de idee dat iemand het recht heeft het leven van een ander te nemen. Geweld is iets treurigs. Daarom juist wilde James begrijpen waarom mensen hun levens, familie, vrienden en hun land ervoor op het spel zetten.”

Nu Raqqa is heroverd op IS kunnen de stoffelijke resten van James misschien naar de VS worden overgebracht.

,,Ik zou er vrede mee hebben als hij in Syrië blijft. James voelde zich thuis bij mensen die hunkerden naar een vrijheid waarvan wij allang genieten. Hij was moedig, maar stierf in zijn zoektocht naar de hoop en dromen van de mensen in nood.”