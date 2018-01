Moeder van jongetje H&M-rel reageert: 'Maak hier toch niet zo’n heisa over'

Een zwart jongetje in een trui met het opschrift ‘Coolest monkey in the jungle’: meer was er niet nodig om een storm van protest tegen H&M te lanceren. De moeder van het kind laat nu zelf weten dat ze alle heisa flink overdreven vindt.

Het modemerk haalde het kledingstuk uit de rekken nadat het van racisme werd beticht. Vele celebrities lieten van zich horen: basketbalspeler LeBron James en voetballer Romelu Lukaku veranderden de tekst op de trui in een hartverwarmende boodschap, zanger The Weeknd verbrak zijn contacten met de modeketen en rapper P Diddy zou het kind een modellencontract willen aanbieden ter waarde van 1 miljoen dollar, hetgeen overigens nergens officieel werd bevestigd.

Terry Mango, de moeder van het jonge modelletje, maakt nu echter duidelijk dat er niet zo fel gereageerd hoeft te worden. 'Mijn zoon heeft als model al honderden verschillende outfits gedragen', laat de geboren Nigeriaanse die tegenwoordig in Stockholm woont weten via social media. ,,Maak hier toch niet zo’n heisa over, er is niets aan de hand. Ik zie het probleem gewoon niet. Iedereen mag hier zijn mening over hebben, maar het is niet mijn manier van denken. Sorry."

Als een journaliste haar later via Twitter vraagt om een privébericht zodat ze Mango een aantal vragen over het voorval kan stellen, reageert de moeder opnieuw als door een adder gebeten. ,,Waarom wil je me interviewen? We leven in een wereld waar zoveel tragedies plaatsvinden en jij wil meer weten over een jongen die een capuchontrui draagt?"

Volledig scherm Moeder Terry Mango en haar zoontje. © Facebook

‘Een zwart kind is een kind’

,,Het is eigenlijk heel simpel", gaat ze verder. ,,Een zwart kind is een kind en een aap is een dier. Racisten en slachtoffers van racisme denken daar blijkbaar anders over, maar ik behoor tot geen van beide groepen. Er bestaat ook een merk met de naam 'Bathing Ape', waarom wordt daar niets van gezegd? Zij werken ook met kindermodellen.”



Op Instagram ging H&M door het stof. ,,We begrijpen dat heel wat mensen misnoegd reageren op die foto. Als bedrijf zijn we het daar helemaal mee eens. Daarom halen we niet alleen de foto weg, maar bieden we ook de trui zelf niet meer aan."