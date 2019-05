Moeder van klimaatmeisje: ‘Greta kan CO2 zien met het blote oog’

Malena Ernman (48), de moeder van de 16-jarige Greta, schreef ‘Scènes uit het hart. Ons leven voor het klimaat’, over het leven van Greta en het gezin. Greta werd als kind gediagnosticeerd met een obsessief-compulsieve stoornis en het syndroom van Asperger, net als haar jongere zus Beata. De activiste heeft ook een fotografisch geheugen. Ze kent alle hoofdsteden uit haar hoofd en kan alle chemische elementen van het periodieke systeem binnen één minuut opnoemen.

Daarnaast heeft ze volgens haar moeder nog een andere gave. ,,Greta is in staat te zien wat andere mensen niet kunnen zien’’, schrijft Malena Ernman in het boek. ,,Ze kan koolstofdioxide met het blote oog zien. Ze ziet hoe het uit schoorstenen stroomt en de atmosfeer in een stortplaats verandert.’’

Op jonge leeftijd over klimaatverandering leren, zorgde voor een aardverschuiving in Greta’s leefwereld. Acht jaar was ze toen ze voor het eerst op televisie en op school beelden zag van de plastic soep in de oceanen en hoorde dat klimaatopwarming veroorzaakt wordt door menselijke activiteit.

,,Van de een op de andere dag at Greta plots niet meer’’, schrijft haar moeder. ,,Ze kreeg een eetstoornis. We moesten het aantal gnocchi op haar bord tellen om te zien of ze wel voldoende binnenkreeg. En om een derde van een banaan op te eten, daar deed ze wel een uur over.’’

Greta ging niet meer naar school, huilde constant en sprak enkel nog met haar ouders, zus en één leerkracht. Toen ze 11 was gleed ze weg in een depressie.



Vliegen

Uit dat dal kroop ze pas toen ze zich gehoord voelde door haar gezin. Stilaan kon ze haar ouders overtuigen de verwarming lager te zetten, geen vlees meer te eten en niet meer te vliegen. Intussen leeft het gezin veganistisch, hebben ze een eigen groentetuin buiten de stad en rijden ze enkel nog met hun elektrische wagen als ze dat nodig achten.

Ook haar moeder, een internationaal vermaarde operazangeres, vliegt niet meer.

In 2009 vertegenwoordigde Malena Ernman Zweden op het Eurovisiesongfestival, maar ze heeft nu gekozen voor een carrière dicht bij huis, in Stockholm. Haar vader Svante is acteur. Hij werd overigens vernoemd naar de neef van zijn overgrootmoeder: Svante Arrhenius. Die werd geboren in 1859 en voorspelde als eerste hoe een toename van CO2 voor een broeikaseffect zorgt.