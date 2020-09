Moeder vindt zoon terug bijna 16 jaar na tsunami in Sri Lanka

Doodstraf voor Chinese kleuterjuf die 25 kinderen van collega vergiftig­de

12:46 Een kleuterjuf in China is gisteren ter dood veroordeeld wegens het vergiftigen van 25 kinderen van wie er eentje overleed. De rechtbank in Jiaozuo omschreef de vrouw, die eerder ook al haar echtgenoot vergiftigde, als ‘verachtelijk en gemeen’.