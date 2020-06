Moeder wilde wereld redden van zombies: vermiste kinderen na maanden dood gevonden

De Amerikaanse Lori Daybell was zo overtuigd dat de wereld aan een zombie-uitbraak ten onder zou gaan, dat ze de strijd om de wereld te verlossen van de gedachteloze menseneters alvast was aangegaan. Haar kinderen werden het slachtoffer van hun moeders verknipte realiteitsbeeld. Na een maandenlange zoektocht werden hun ontzielde lichamen gevonden op het platteland van Idaho.

De vermissing van de 17-jarige Tylee Ryan en haar 7-jarige broertje Joshua JJ Vallow trok vorig jaar vooral de aandacht vanwege moeders geloof in het naderende einde van de wereld. Samen met haar nieuwbakken echtgenoot Chad Daybell was ze overtuigd dat de mensheid overspoeld zou worden door zombies; levende lijken met een voorkeur voor mensenvlees.



De politie vermoedt dat Lori de angst voor de duistere creaturen eerder dat jaar oppikte van haar man Chad. Volgens Gibb dacht het stel een soort geestelijk leiders te zijn en dat het hun missie was de wereld van de zombies te verlossen. Die wezens zouden de geesten van overledenen herbergen totdat iemand ze daadwerkelijk een kopje kleiner maakt. Dan waren ze pas vrij.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Moeder Lori dacht dat de wereld ten onder zou gaan aan een zombie-uitbraak. © AP

Gevlucht naar Hawaii

Toen broer en zus in november spoorloos verdwenen, trokken bezorgde familieleden aan de bel. Lori en Chad logen tegen de politie over de verblijfplaats van de kinderen en sloegen op de vlucht. Het stel werd maanden later opgepakt op het eiland Hawaï. Het onderzoek zette de politie op het spoor van Lori’s broer Alex Cox, die als laatste met JJ werd gezien.



Diezelfde Alex schoot vorig jaar zomer zijn zus’ toenmalige echtgenoot Charles Vallow in Phoenix dood. Vallow wilde een scheiding vanwege Lori’s bizarre wereldbeeld. Daarin was ze zelf een soort god die de mensheid door het bijbelse Einde der Tijden zou loodsen. De zaak werd afgedaan als zelfverdediging en Lori en de kinderen verhuisden naar Idaho, waar Chad Daybell woont.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Uitgever van sciencefictionboeken Chad Daybell ontkent iets te maken te hebben met de dood van de kinderen. © AP

‘JJ is een zombie geworden’

Daybells vrouw Tammy overleed toevalligerwijs in oktober door onbekende oorzaak. Amper twee weken later trouwde hij met Lori. Beide kinderen waren toen al verdwenen, zo blijkt uit politieonderzoek. Dochter Tylee werd voor het laatst gezien toen ze op 8 september samen met haar moeder, broertje en oom Alex, het nationale park Yellowstone bezocht.



Een van moeder Lori’s beste vrienden, Melanie Gibb, was twee weken later de laatste die zoontje JJ in levenden lijve zag. Het kereltje vertrok met Lori’s broer. ,,JJ is een zombie geworden’’, vertrouwde Lori haar toe. Het was niet de eerste keer dat het woord viel. In het voorjaar had ze dochter Tylee ook al zo genoemd, omdat het meisje niet wilde oppassen op haar broertje.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm De lichamen van beide kinderen werden gevonden op een stuk grond in Salem, Idaho. © AP

Dode wasbeer begraven

Volgens Gibb lag JJ te slapen toen Alex Cox hem terugbracht, met zijn hoofd op diens schouder. De volgende ochtend was de jongen verdwenen. Uit telefoongegevens blijkt dat Cox een rit maakte naar een stuk land dat aan Chad Daybell toebehoort. ‘Om wat planten en een dode wasbeer te begraven’, liet hij zijn zus in een tekstberichtje weten. Cox overleed zelf in december.



De data uit de mobiele telefoon leidde de rechercheurs op 9 juni naar de plek waar de stoffelijke overschotten van Tylee en JJ begraven lagen. Hoewel Lori en haar man vastzitten, is er nog niemand voor hun dood aangeklaagd. De moeder staat terecht voor verwaarlozing van haar kinderen en het tegenwerken van het politieonderzoek. Haar man Chad ontkent in alle toonaarden.

Volledig scherm Telefoongegevens een overleden oom brachten agenten naar de plek waar de kinderen begraven lagen. © AP