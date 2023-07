Moet ik me zorgen maken op vakantie in Frankrijk, met al die rellen? ‘Parkeer je auto niet aan straat’

Nu eind deze week de zomervakantie begint, zal menig vakantieganger het nieuws in Frankrijk extra volgen. Elke avond rellen, vele gewonden en zondagnacht zelfs een dode bij het blussen van een aangestoken autobrand in Parijs... Het zijn geen situaties waar je in wilt belanden als je met je gezin op vakantie bent. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert vakantiegangers in elk geval op te letten.

Een school in Den Haag zegt een dagtripje naar de Noord-Franse stad Lille af vanwege de onrust. Met 150 leerlingen wil het Maerlant-Lyceum ‘geen enkel risico nemen’, aldus de conrector. Een jammerlijk besluit voor de klassen, die het reisje volgend schooljaar inhalen. Maar waar de veiligheid bij scholen voorop staat, gooien andere Nederlandse toeristen volgens de samenwerkende reisbureaus hun plannen niet om. Dat hoeft ook niet, aldus de instanties in Nederland en Frankrijk. Zolang je demonstraties en buitenwijken maar ontwijkt, is het land in principe veilig.

De ANWB heeft wel wat nuttige tips, na nare ervaringen tijdens eerdere periodes van rellen in Frankrijk. ,,Parkeer je auto als dat kan niet aan de straat, maar zoek een bewaakte parkeergarage", aldus een woordvoerder. ,,Zeker als je in een stad overnacht.” In het verleden zijn auto's van Nederlandse vakantiegangers in brand gestoken. En ook de afgelopen dagen zijn veel auto's in vlammen opgegaan. Daarbij maken relschoppers geen onderscheid tussen een oude Franse bak of een Nederlandse gezinswagen vol kampeerspullen.

Tweede advies van de automobilistenbond: check van tevoren of het openbaar vervoer in de grote steden 's avonds blijft rijden. Meerdere steden leggen deze dagen de trein, tram, bus of metro stil na 20.00 uur, om te voorkomen dat de voertuigen doelwit worden van relschoppers. De ANWB in Nederland staat in nauw contact met de eigen alarmcentrale in de Franse stad Lyon, waar vooralsnog geen meldingen van verontruste vakantiegangers zijn binnengekomen. Laat staan van vakantiegangers die ook echt in de problemen zijn beland.

Ook ziet de ANWB dat het afgelopen nacht al wat rustiger was in de verschillende steden, met ‘slechts’ 150 arrestaties. Het wil daarom nog geen waarschuwingen uitdoen voor komend weekend, wanneer de eerste grote groep Nederlanders naar het zuiden trekt. Mochten de rellen aanhouden, verwacht de woordvoerder vanaf woensdag meer informatie. ,,Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarin leidend.”

Het ministerie ziet geen reden om de kleurcode van Frankrijk aan te passen. Die is ‘groen’; het is gewoon veilig om er op vakantie te gaan. Maar vooral in steden is het oppassen geblazen. Vermijd 's avonds buitenwijken van grote Franse steden en volg het lokale nieuws, is de belangrijkste boodschap. Het gaat dan om onder meer Parijs, Toulouse, Lyon en Roubaix.

Geen reizen afgezegd

De meeste toeristen zullen richting campings gaan, waar ze waarschijnlijk niets van de rellen meekrijgen. ,,De meeste van onze campings zitten ver van de steden waar het misgaat", zegt een woordvoerder van een van de grotere camping-aanbieders, Vacansoleil. Vooralsnog heeft het bedrijf geen waarschuwingen voor de vakantiegangers.

De ANVR, die Nederlandse reisorganisaties vertegenwoordigt, krijgt wel vragen van reizigers over de situatie. Maar zij gaan allemaal wel gewoon op vakantie, aldus een woordvoerder. ,,Over stedentrips worden organisaties wel iets meer gebeld, maar de rellen zijn vooral in de buitenwijken en daar verblijven de meeste mensen niet.”

