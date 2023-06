Mogelijk honderden slachtoffers nadat migrantenboot zinkt voor Griekse kust, drie dagen nationale rouw

Voor de kust van Griekenland zijn zeker tachtig migranten om het leven gekomen bij een bootongeluk. De Griekse autoriteiten vrezen dat dat aantal nog flink oploopt tot mogelijk honderden slachtoffers. Het is het dodelijkste bootongeluk in Griekse wateren van dit jaar. Premier Kyriakos Mitsotakis heeft drie dagen van rouw afgekondigd.

Op zo’n 85 kilometer van de kust van Peloponnesos sloeg de boot woensdag om. Een superjacht van een rijke Mexicaanse familie was betrokken bij de reddingsoperatie. De marine, luchtmacht en kustwacht wisten tot dusver ruim honderd migranten uit zee te redden, maar de vrees bestaat dat het dodental nog verder zal stijgen.

Volgens de geredde opvarenden zouden tot vierhonderd mensen aan boord zijn geweest, Griekse media spreken over vijfhonderd tot zevenhonderd opvarenden. Overlevenden werden naar de haven van Kalamata gebracht.

Geen reddingsvest

Volgens de Griekse kustwacht droeg niemand aan boord een reddingsvest op het moment van de schipbreuk. Smokkelaars delen die vesten ook niet uit. Soms hebben migranten wel een opgeblazen binnenband bij zich, in de veronderstelling dat die helpt om te blijven drijven.

Volgens de autoriteiten is een grootschalige zoekoperatie op gang gebracht. Daaraan nemen patrouilleschepen van de kustwacht deel, evenals de luchtwacht, een fregat van de marine en vrachtschepen en andere vaartuigen in het gebied. De reddingsactie wordt echter bemoeilijkt door de sterke wind. De Griekse president Katerina Sakellaropoulou vloog naar het schiereiland Peloponnesos om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Vier ziekenhuizen zijn in staat van paraatheid gebracht om gewonden te verzorgen.

De Mayan Queen IV.

Superjacht

Ook het superjacht de Mayan Queen IV speelde een rol bij de reddingsoperatie. Op foto's is te zien hoe tientallen van de geredde migranten op het achterdek van het luxe jacht (120 miljoen euro, 93 meter lang) staan en in Kalamata van boord gaan. De Mayan Queen IV is eigendom van de Mexicaanse familie Baillères en werd jaren geleden gekocht door de inmiddels overleden zakenman Alberto Baillères. In geval van een schipbreuk kunnen de autoriteiten een oproep doen aan alle in de buurt aanwezige schepen om te komen helpen. Het jacht zou honderd drenkelingen naar wal hebben gebracht. Wat de exacte rol van het schip bij de operatie is geweest, is nog niet bekend.

Overlevenden ontvangen eerste hulp in de haven van Kalamata, zo'n 240 kilometer ten zuidwesten van Athene. Zeker 59 migranten zijn voor de kust van Griekenland om het leven gekomen bij een bootongeluk.

Gekapseisd en gezonken

Een vliegtuig van het Europese grensagentschap Frontex had het vaartuig dinsdagnamiddag een eerste keer opgemerkt, zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van kustplaats Pylos. Volgens de Griekse havenautoriteiten is er een schip van de kustwacht heengevaren, maar gaven de migranten op het dek aan dat ‘ze geen hulp nodig hadden en door wilden varen'.

In de vroege woensdagochtend kapseisde het vaartuig, waarna het zonk. Volgens overlevenden was het vaartuig vertrokken uit het Libische Tobruk richting Italië. Over de nationaliteiten is voorlopig niets bekend. Volgens een journaliste in de regio, met contacten in Tobruk, zouden de migranten elk 4500 dollar voor de overtocht hebben betaald.

Voor de kust van Kreta is ook een reddingsactie uitgevoerd. Daar was een zeilboot vol migranten in nood geraakt en zijn tientallen opvarenden gered. De zoekacties duren nog voort. Het is niet bekend hoeveel mensen in totaal aan boord waren.

Drama bij Italiaanse kust

In februari van dit jaar speelde zich een soortgelijk drama af voor de Italiaanse kust, bij Crotone. Vlak voor de kust raakte een schip met 250 migranten in nood, 94 van hen verdronken. Het schip was eerder die nacht al gesignaleerd door de Italiaanse kustwacht, die greep echter niet in. Er loopt inmiddels een onderzoek van de Italiaanse justitie of het niet ingrijpen verwijtbaar is.

Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er dit jaar al meer dan 72.000 migranten via de Middellandse Zee naar Europa gekomen. De UNHCR schat dat er bij die overtocht dit jaar al ruim duizend mensen zijn verdronken of vermist zijn geraakt. Sinds 2014 zijn er meer dan 20.000 migranten omgekomen tijdens hun overtocht.

Voor de kust van Libië varen doorgaans reddingsschepen van particuliere hulporganisaties. Zij halen wekelijks honderden migranten van (zinkende) rubberboten voor de Libische kust.

De grootste rampen met migrantenboten in 2023: 24 april: zeker 70 mensen verdrinken voor de kust van Tunesië bij verschillende ongevallen. De migranten probeerden vanuit Tunesië Italië te bereiken. 26 maart: 29 migranten uit Afrika verdrinken voor de kust van Afrika. 26 februari: 94 mensen komen om bij een schipbreuk bij Crotone, Italië. 14 februari: 18 doden en 55 vermisten als een bootje omslaat ten oosten van Qasr Al-Akhyar, Libya.

Een migrant stort in als hij de Mayan Queen verlaat.