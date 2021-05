Mogelijk meer dan tweehonderd doden bij ‘afgrijselijk ongeluk’ met overbeladen boot in Nigeria

Volgens een lokale overheidswoordvoerder zouden er slechts 22 overlevenden zijn. Officieel is er één dode geborgen, maar in de Nigeriaanse media wordt gesproken van een grote ramp. Op de boot, die maximaal 80 passagiers aan boord mocht hebben, zaten in ieder geval veel te veel passagiers.

De boot sloeg om op een meer bij de plaats Wara in de staat Kebbi en was onderweg van het midden naar het noorden van het land. De ferry zou zwaar beladen zijn geweest omdat veel passagiers zakken bij zich hadden met zand, afkomstig van een recent ontdekte goudmijn. Ook stonden er diverse motoren op de boot.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari sprak vanochtend van een ‘afgrijselijk ongeluk’. Hij heeft nabestaanden gecondoleerd, maar kon niets concreets zeggen over aantallen slachtoffers. Sommige berichten spreken van 160 opvarenden, anderen van 250. Volgens een lokale inspecteur ging het om een houten vaartuig dat ‘oud en zwak’ was, zo meldt de Britse krant The Guardian. De kapitein zou het advies om minder mensen aan boord te nemen in de wind hebben geslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regenseizoen

Tijdens het regenseizoen gebeurt het vaker dat op de rivieren en beken van Nigeria boten omslaan. Meestal omdat ze overbelast en slecht onderhouden zijn. Dit laatste ongeval zou een van de meest dodelijke zijn.

Begin mei kapseisde een overbeladen boot en verdronken dertig mensen in de staat Niger. Het schip, dat ongeveer honderd mensen vervoerde, brak in tweeën nadat het tijdens een storm een ​​boomstronk had geraakt terwijl het terugkeerde van een markt.

In oktober 2017 verdronken ten minste 17 mensen en raakten 26 mensen vermist na het zinken van een boot met ongeveer 60 passagiers op de rivier Niger, in het noordwesten van Nigeria. Ook die had een boomstam geraakt in de rivier, waarvan het niveau was gestegen na zware regenval. In september van hetzelfde jaar kapseisde een overbeladen boot met 150 handelaren op de rivier, waarbij minstens 33 doden en 23 vermisten werden geteld.

In september 2013 kwamen 42 mensen om het leven en werden er ongeveer 100 als vermist opgegeven bij het zinken van een overbeladen boot die brak op de Niger in het centrum van Nigeria. De Niger, een van de drie grootste rivieren van het continent, na de Nijl en Congo, is de belangrijkste waterweg van West-Afrika.