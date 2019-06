Mogelijke aanslag op Times Square verijdeld

Vier tieners opgepakt na mishande­ling lesbisch stel dat weigerde te zoenen

20:51 De politie in Londen heeft vier tieners gearresteerd in verband met de ernstige mishandeling afgelopen week van twee lesbische vrouwen in een bus in de Britse hoofdstad. De twee vrouwen werden afgetuigd toen ze weigerden te zoenen in opdracht van de daders.