Mogelijke asbestpakketten bij ambassades Australië

Canadese vrouw sterft nadat ze vast komt te zitten in kledingcon­tai­ner

In de Canadese stad Toronto is een vrouw levenloos aangetroffen in een container die gebruikt wordt om oude kleding te verzamelen ter donatie. De vrouw is al zeker de zevende persoon in Canada die gestorven is in zo'n container. ,,Het zijn doodskisten, die verboden zouden moeten worden."