Mogelijke halfbroer Anne Frank overleden zonder uitsluitsel over zijn afkomst

Mysterieu­ze kattenziek­te in VK mogelijk veroor­zaakt door kattenvoer

18:36 Zeker 330 katten in het Verenigd Koninkrijk zijn overleden aan een mysterieuze kattenziekte. Mogelijk wordt de ziekte veroorzaakt door gifstoffen in kattenvoer dat recent is teruggeroepen. Dat melden diverse Britse media. Kattenbezitters moeten controleren of ze het bewuste voer in huis hebben en dit hun katten voorzetten, waarschuwt de Britse voedselautoriteit.