Mogelijke ontwikkeling in zoektocht naar Conings, rugzak met munitie gevonden

Update / Video Franse president Macron geslagen tijdens bezoek aan Drôme, twee arresta­ties

8 juni De Franse president Emmanuel Macron is vanmiddag door een man in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde tijdens een bezoek van de president aan het departement Drôme in het zuidoosten van Frankrijk. De man die sloeg werd daarna meteen besprongen door beveiligers. Hij en nog een andere persoon zijn aangehouden.