Monique heeft geen hond, maar een blindengeleidepaardje

India krijgt na 57 jaar gestolen Boeddha­beeld terug

11:57 India krijgt een antiek Boeddhabeeld terug dat ruim een halve eeuw geleden is gestolen. De Britse autoriteiten dragen het voorwerp uit de twaalfde eeuw vandaag over aan de Indiase Hoge Commissaris in het land, meldt de politie in Groot-Brittannië.