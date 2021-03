Moord op Britse Sarah (33): verdachte agent ‘werkte in gebied vindplaats lijk’

De Londense agent (48) die is aangeklaagd voor het ontvoeren en vermoorden van de 33-jarige Sarah Everard, werkte vroeger in het gebied waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Dat melden Britse media. De moord ontketende een landelijk debat over de angst voor seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte.

Verdachte Wayne Couzens (48) verscheen zaterdagmorgen voor een lagere rechtbank in eerste aanleg in Westminster. De veertiger droeg een grijs trainingspak, bevestigde zijn persoonsgegevens en zat verder vooral voorovergebogen met het hoofd tussen zijn handen. Op zijn voorhoofd was een rode plek zichtbaar, volgens Britse media een wond waarvoor hij in het ziekenhuis werd behandeld. De vader van twee kinderen (een zoon van 8 en een dochter van 10) zou zichzelf donderdag en vrijdag hebben verwond in zijn cel. De rechtbank vertelde hem dat hij dinsdag moet verschijnen voor de Old Bailey, de hogere rechtbank in Londen.

Couzens zit sinds dinsdag vast. Hij werd vrijdagavond aangeklaagd voor ontvoering en moord. Zijn echtgenote Elena (38) werd eveneens gearresteerd op verdenking van hulp bij de ontvoering van Everard, maar kwam op borgtocht vrij. De Brits-Oekraïense werkt in een laboratorium. De twee wonen met hun kinderen in Deal, een kustplaats zo’n 15 kilometer boven Dover. In die plaats werkte Couzens ruim twintig jaar in het garagebedrijf van zijn vader. Hij sleutelde graag aan motoren, meldt The Sun op basis van gesprekken met omwonenden.

Ashford, Verenigd Koninkrijk:

Garage

In 2011 besloot hij volgens het boulevardblad om net als zijn broer politieman te worden. Na zijn opleiding begon de kersverse agent bij een eenheid die kerncentrales moest bewaken. Hij werd gestationeerd in Dungeness, niet ver van Dover én van het bosgebied bij Ashford waar het dode lichaam van Everard woensdag werd gevonden. Haar stoffelijk overschot was verpakt in een bouwafvalzak en moest worden geïdentificeerd aan de hand van gebitsgegevens.

Sinds september 2018 werkte Couzens in Londen bij het politieteam belast met de beveiliging van parlementsgebouwen en diplomatieke vertegenwoordigingen. Hij zou op de dag van Sarahs verdwijning dienst hebben gehad bij de ambassade van de Verenigde Staten in Nine Elms, een wijk in Londen-Zuid die grenst aan Clapham. In die wijk werd Everard op 3 maart omstreeks 21.30 uur voor het laatst gezien. Op beelden van een deurbelcamera was Sarah te zien terwijl ze liep te bellen, wat later met haar vriend bleek te zijn.

Wat er daarna gebeurde is tot op heden niet bekend. Britse boulevardbladen speculeren erop los. Couzens, die tot 20 of 21 uur gewerkt zou hebben, misbruikte zijn politiepenning mogelijk om Everard te onderwerpen aan een lockdown-controle en onder bedreiging van zijn dienstwapen te laten instappen in zijn wagen.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Potloodventer

De moord maakt veel los in het Verenigd Koninkrijk. Vooral omdat de verdachte niet alleen een man is, maar ook een vermeende potloodventer die eind februari tweemaal zou zijn betrapt bij een McDonalds-filiaal én een lid van de politie ‘die de veiligheid op straat moet garanderen'. Een actiecomité genaamd Reclaim These Streets (eis de straten weer op) wilde zaterdagavond een wake houden voor Everard en tegelijk aandacht vragen voor andere vrouwelijke geweldslachtoffers. De politie gaf geen toestemming vanwege de coronamaatregelen. In 31 steden elders in het Verenigd Koninkrijk gebeurde volgens de organisatie hetzelfde.

Omdat de organisatoren een boete van 10.000 pond (11.646 euro) krijgen als ze tóch wakes organiseren en geen zin hebben ‘een systeem te sponsoren dat er niet in slaagt de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte of thuis te garanderen’, besloten ze tot een landelijke ‘voordeur-wake’ met kaarsjes of andere lichtjes. Het eerbetoon vindt plaats om 21.30 uur Britse tijd en is gekoppeld aan een inzamelingsactie voor goede doelen voor vrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Van het streefbedrag van 320.000 pond (32 keer 10.000) was zaterdagmiddag al bijna 120.000 pond binnen.

Parlementsleden

Enkele Britse parlementsleden veroordelen het politieverbod. ‘De weigering om constructief te onderhandelen met Recalim TS is volkomen verkeerd’, tweette Bell Ribeiro-Addy (Labour). Daisy Cooper (Liberal Democrats) reageert met: ‘Vrouwen willen op twee meter van elkaar met mondkapjes een eerbetoon houden, maar riskeren een boete van maar liefst 10.000 pond. De regering wil maandag nieuwe wetsvoorstellen indienen om protesten verder te beperken. Werkelijk?’

De voorzitster van de Vrouwen- en Gelijkheidscommissie in het Lagerhuis roept de regering op tot meer actie inzake geweld tegen vrouwen en meisjes. Caroline Nokes vroeg minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel er eerder vandaag ‘tussen te komen’ om de wakes toe te staan. ,,Ik hoop dat de mensen nu virtueel samenkomen’’, zei ze tegen de BBC.

Deze week werd het lichaam van Sarah Everard gevonden: