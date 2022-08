Moord op dochter ultranationalist Doegin maakt Russen nerveus

Niet alleen vanwege het feit dat Daria Doegina - een tamelijk bekende en in ultranationalistische kringen geliefde journalist - bij de bomexplosie in de auto van haar vader om het leven kwam, maar nog meer vanwege het feit dat de aanslag überhaupt kon plaatsvinden.



Sinds het begin van de invasie plegen Oekraïners in Rusland zelf voortdurend acties met drones en raketten, waarbij huizen verwoest worden en er gewonden en zelfs doden vallen. De afgelopen weken werden op de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim vier van zulke aanvallen uitgevoerd. Bij twee daarvan was de vernietiging aanzienlijk en ontvluchtten Russen massaal het schiereiland.



Deze aanvallen vinden altijd plaats in het grensgebied met Oekraïne, in de periferie van Rusland. Dat er nu in de regio Moskou zo'n symbolische figuur wordt bestookt, maakt burgers en autoriteiten nog nerveuzer. Het huidige regime hamert immers al meer dan twintig jaar op de veiligheid en stabiliteit die het de Russen biedt, terwijl in de roerige jaren 90 bomaanslagen in Rusland aan de orde van de dag waren. Opnieuw een aanslag, zo dicht bij het machtscentrum, tast de mythe van stabiliteit aan.