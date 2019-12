Moord op journaliste stort Malta in chaos

Het is niet duidelijk waar het begon en het is al helemaal niet duidelijk waar het gaat eindigen. Wat we wel weten is dat Malta al een tijdje verstrikt is in een web van corruptie, vriendjespolitiek en zelfs moord. Het is een verhaal dat voor de eerste keer wordt verteld door de journaliste Daphne Caruana Galizia, maar dat al veel eerder is begonnen.