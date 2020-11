Moord op juf Mieke (59) schokt dorp in België: ‘Ondenkbaar dat iemand zo'n lieve vrouw iets wil aandoen’

De rustige woonwijk in Noorderwijk werd voor de tweede keer in twee jaar tijd opgeschrikt door een brute moord. Twee jaar geleden stierf in een woning verderop ook al een vrouw na een gewelddadig incident.



Nu is het dus opnieuw raak. In de vroege middag werd afgelopen dinsdag in de woning aan de Fabiolastraat het levenloze lichaam van juf Mieke aangetroffen. Het was haar man Michel, met wie ze al zo’n 45 jaar getrouwd was en een zoon en dochter heeft, die het lichaam ontdekte. De man waarschuwde meteen de hulpdiensten, maar hulp kwam te laat. ,,Zo’n lief mens. Teruggetrokken en zeker geen opvallend mens, maar altijd vriendelijk”, klinkt het verderop in de straat.