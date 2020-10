Moord op Victorine (18) schokt Frankrijk: kersverse vader (25) opgepakt

Victorine verdween op zaterdag 26 september toen ze naar huis wandelde na een uitje met vriendinnen. Ze belde nog naar huis dat ze er ‘over twintig minuten’ zou zijn maar kwam nooit aan. Haar verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd.

Twee dagen later werd haar levenloze lichaam gevonden in een beek in een bosrijke en moeilijk toegankelijke omgeving, niet zo ver van de plek waar ze haar laatste telefoontje had gepleegd.

Volledig scherm Bloemen bij de plaats delict. © AFP

Witte mars

De verdwijning en dood van Victorine hebben veel teweeggebracht in Villefontaine. Meer dan 6000 mensen namen op 4 oktober deel aan een indrukwekkende witte mars om het meisje te eren. En meer dan 1000 mensen waren van de partij om haar ouders, twee broers en zus te steunen tijdens de begrafenis.

Uit de autopsie is gebleken dat er geen sprake is van een ongeval. Het rapport spreekt van meerdere kneuzingen en ‘dood door verdrinking met tussenkomst van een derde partij’. Of er mogelijk ook seksueel geweld is gebruikt, is niet bekend.

Volledig scherm De indrukwekkende witte mars met vooraan de ouders van Victorine. © AFP

Container

Op 14 oktober meldde het parket dat een verdachte in opgepakt. Tijdens het verhoor zou een 25-jarige man de moord hebben bekend, melden Franse media. Het parket in Frankrijk heeft dit nog niet bevestigd. De man bekende naar verluidt zijn kleren en schoenen in een container te hebben gegooid nadat hij de jonge vrouw had vermoord. Die persoonlijke bezittingen zouden ook daadwerkelijk op de aangegeven locatie zijn gevonden.

Volgens Le Parisien gaat het om Ludovic B., getrouwd en vader van een baby van zes maanden. Hij woont in de wijk Fougères in Villefontaine, op minder dan een kilometer van het huis van Victorine. De dader en slachtoffer zouden elkaar niet persoonlijk hebben gekend. De man werkt bij een transportfirma.

Volledig scherm De ouders en de familie van Victorine tijdens de witte mars. © Photo News

Drugsfeiten

Ludovic B. is bij het Franse gerecht bekend vanwege drugsfeiten. Volgens kennissen is het een 'gewone man’ die is veranderd door drugsgebruik, waaronder cocaïne. Hij stapte meer dan drie jaar geleden in het huwelijksbootje. Een familielid heeft de Franse pers toevertrouwd dat de man een tumultueuze relatie heeft met zijn echtgenote en schoonfamilie. Donderdag wordt hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Grenoble.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.