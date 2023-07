Moord op zwangere Duitse tiener mogelijk opgelost: Amerikaanse oud-militair na 45 jaar opgepakt

In de Verenigde Staten is een 69-jarige man veteraan aangehouden die verdacht wordt van de moord op een zwangere tiener in Duitsland 45 jaar geleden. De verdachte uit Nebraska was destijds als soldaat gelegerd in het Zuid-Duitse Beieren. Hij is met hulp van DNA-onderzoek alsnog aangehouden.

In april 1978 werd het lichaam van de 18-jarige Cornelia Hümpfer gevonden op een heuvel in de buurt van Kolitzheim, een gemeente van 5.000 inwoners. Het lichaam van de studente vertoonde maar liefst 14 steekwonden in de rug en nek. Al snel was het vermoeden dat de dader afkomstig zou kunnen zijn uit het Amerikaanse leger. Een getuige had een voertuig met een Amerikaans kenteken in de buurt van de locatie gezien.

Toch bleef de zaak tientallen jaren onopgelost. Lang hadden rechercheurs een man in het vizier die een affaire had gehad met Hümpfer, Tommy Molina. Hij werd vijf dagen nadat haar lichaam was gevonden al ondervraagd, maar ontkende iets met de zaak te maken te hebben. Hij was naar eigen zeggen die avond bij zijn vrouw, die zich overigens niets kon herinneren van die avond. Dat de omschrijving van de gespotte auto overeenkwam met de Fiat 124 die Molina indertijd bezat, mocht ook niet baten.

Gebrek aan bewijs

In 1995 nam Molina’s derde echtgenote contact op met het Amerikaans leger omdat hij - volgens haar - meerdere malen in dronken toestand een moord zou hebben bekend. Molina zou zijn vrouw hebben verteld een Duits meisje gedood te hebben met een mes. Het meisje was zwanger van hem en dreigde dit aan Molina’s toenmalige vrouw te gaan vertellen.

Na de waarschuwing van Molina’s derde vrouw werd hij dan toch opgepakt in 1996. Tijdens verhoren bleef hij echter ontkennen, waarop hij bij gebrek aan bewijs werd vrijgelaten. Het dossier van de moord op Hümpfer werd echter nooit gesloten.

Dankzij vooruitgang in de forensische technologie slaagden experts van de Duitse Rijksrecherche erin DNA-sporen op de kleding van Hümpfer veilig te stellen. Molina moest daarop in 2020 bloed afgeven voor het onderzoek. Het leidde tot een match met de sporen van het slachtoffer. Daarop werd de Amerikaanse oud-militair op grond van een internationaal aanhoudingsbevel op 21 juni gearresteerd in Nebraska. Hij wacht nu op uitlevering aan Duitsland.

Als Molina wordt uitgeleverd, moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor de moord. Mocht hij schuldig worden bevonden, kan hij minstens 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Een datum voor zijn hoorzitting is nog niet vastgesteld.

