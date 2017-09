Moskou: stop met onnozele dreigementen

Mogelijk grootste krokodil in 30 jaar sterft door kogel in kop

12:50 In de wateren van Queensland, Australië, is het lijk van een enorme krokodil gevonden. Het gaat mogelijk om de grootste krokodil in dertig jaar. Voorbijgangers zagen het karkas donderdag in de rivier drijven. Het dier stierf aan een kogel door het hoofd.