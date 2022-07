Moskou vraagt veroordeelde moordenaar op te nemen in gevangenenruil met VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak gisteren voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Blinken drong aan op een mogelijke vrijlating van de Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner en de ex-marinier Paul Whelan, die in Rusland gevangen zitten.



Washington heeft nog geen details bekendgemaakt over de aard van het aanbod en spreekt ook niet van een gevangenenruil, meldt CNN. Volgens Blinken was het gesprek openhartig en direct. Russische media berichtten eerder dat er een ruil in de maak was over Griner en de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Bout werd in 2008 in Thailand gearresteerd en zit een straf van 25 jaar uit in de VS.