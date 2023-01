Motie tot afzetting Peruaanse president Boluarte ingediend

met video Man dringt met een kapmes kerken in Zuid-Span­je binnen: één dode en vier gewonden

Een man heeft in twee kerken in Zuid-Spanje met een machete (kapmes) één persoon gedood en vier anderen verwond. Het incident gebeurde in de stad Algeciras in de provincie Cádiz. De koster van een van de kerken kwam om het leven. Onder de gewonden is een priester. Dat melden Spaanse media.

