Mount Everest is voortaan officieel een metertje hoger na nieuwe meting

Bokser Viviane Obenauf (34) verdacht van doodslaan echtgenoot (61)

7 december De Braziliaanse voormalig profbokser Viviane Obenauf (34) is in Zwitserland gearresteerd in verband met een onderzoek naar de dood van haar man (61). Dat schrijft Boxingscene op basis van een politierapport dat is ingezien door de website. Obenhauf zou de hoofdverdachte zijn in de zaak.