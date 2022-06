Mr. Happy Face verkozen tot lelijkste hond ter wereld

De trotse eigenaresse vertelde dat ze in het hondenasiel had gehoord over een oude viervoeter met gezondheidsproblemen. ,,Het personeel heeft geprobeerd me voor te bereiden op wat ik zou aantreffen’’, zei Benally. ,,Ik kreeg een dier te zien dat inderdaad oud was, maar duidelijk een tweede kans nodig had. Hij verdiende het om geliefd te zijn.’’ Bij zijn vorige eigenaar werd de hond mishandeld en verwaarloosd. Hij heeft een luier nodig, kan amper recht staan en houdt zijn hoofd scheef.