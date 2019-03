Mueller: Trump werkte niet samen met Rusland

VIDEOEr zijn geen bewijzen dat Trump of zijn campagneteam samenzweerden met Rusland, alhoewel de Russische regering dit wel heeft geprobeerd. Dit staat in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Een samenvatting is vandaag naar het Amerikaanse Congres gestuurd. Dit onderzoek duurde bijna 2 jaar.

Tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 was er volgens Mueller dus geen sprake van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland. In de korte brief aan het Congres maakte minister van Justitie William Barr de belangrijkste conclusies bekend uit het rapport naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Barr kreeg het rapport-Mueller afgelopen vrijdag.

Uit de samenvatting van 4 pagina's blijkt dat de Russen via sociale media meerdere malen hebben geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beinvloeden. Volgens Mueller zijn er geen aanwijzingen dat Trump of zijn medewerkers de Russen daarbij hielpen. Het is het de Russen wél gelukt om emails van de Democratische Partij buit te maken.

Volledig scherm Robert Mueller. © AP

Minder eenduidig

Over het andere aspect van zijn onderzoek, de vraag of Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren, is Mueller minder eenduidig. Hij heeft besloten Trump niet te vervolgen, schrijft Barr, maar schetst in zijn rapportage de feiten zonder een oordeel te vellen. ,,Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij,” schrijft Mueller volgens minister Barr. De minister concludeert vervolgens dat er niet genoeg bewijs is voor obstructie van de rechtsgang.

Dat laatste biedt nog munitie voor politieke tegenstanders van Trump. Democraten neem geen genoegen met de samenvatting van Muellers rapport door Barr, een minister die door Trump is benoemd. Zij willen het hele rapport en alle onderliggende bewijzen zien.

Complete zuivering