Mugabe laat zich voor het eerst sinds staatsgreep weer zien

De 93-jarige president verbleef de afgelopen dagen samen met zijn vrouw Grace onder huisarrest in zijn omsingelde presidentiële woning in een buitenwijk van Harare.



Mugabe was tijdens de uitreiking op de universiteit gekleed in een traditionele toga met bijpassende hoed. Hij opende de bijeenkomst, waarna luid geapplaudisseerd werd. Gedurende de hele plechtigheid werd hij omringd door lijfwachten. Zijn vrouw Grace was niet aanwezig.



Na afloop van de ceremonie is Mugabe in een gepantserde auto naar een onbekende plek vertrokken.