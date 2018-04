Münster is veranderd in een oorlogsgebied

Boven de stad circelen laagvliegende helikopsters, mogelijk op zoek naar gevlucht aanslagplegers. Alle toegangswegen naar de binnenstad zijn afgezet door motoragenten met zwaailichten en surveillanceauto’s. De Duitse politie is massaal uitgerukt. Het afgezette gebied rond de plaats delict, een terras in de oude binnenstad, is met het uur verruimd. Bij de aanslag vielen volgens de eerste berichten vier doden en meerder gewonden. De dader die een transportbusje bestuurde, pleegde zelfmoord, meldden Duitse media. Volgens geruchten zouden twee handlangers uit de bus zijn gesprongen en voortvluchtig zijn.

De burgers van de Duitse stad zijn ontdaan en aangeslagen. ,,Een aanslag in een zo’n rustig nest als Münster”, reageert de beheerder van de parkeerplaats tegenover het Ambtsgericht, de rechtbank in de eeuwenoude stad. “Scheisse”, is zijn veelzeggende commentaar dat geen vertaling nodig heeft. Een student die sinds driekwart jaar in Münster woont, was deze zaterdagmiddag aan het shoppen. Omdat het afgezette gebied is uitgebreid, inclusief zijn vast bushalte naar zijn huis, zoekt hij nu naar een bus. Die heeft hij nog niet gevonden.

