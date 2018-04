'Münster-moordenaar' was impotent en wilde als 7-jarige al dood

De meubelontwerper uit de stad beschrijft zijn leven als een grote klaagzang in het testament, waarover de Duitse krant Bild zondagavond bericht. Als kind had hij al agressieve uitbarstingen. Hij gaf de schuld daarvoor aan zijn ouders, die hem altijd geïsoleerd en zelfs mishandeld zouden hebben. Als zevenjarige wilde hij al dood, schreef hij vorige week. Nooit was hij in staat geweest normale gevoelens voor vrouwen te ontwikkelen, schreef R. Hij had zelfs nooit seks kunnen hebben omdat hij impotent was geworden door de mishandelingen. Het bracht hem tot overmatig alcoholgebruik.

Miskend talent

Niet alleen zijn ouders gaf de in Olsberg, Sauerland geboren Jens R. in zijn brief de schuld. In de sportschool, in de kroeg, zelfs tijdens carnaval: altijd werd hij lastiggevallen, geïntimideerd. Klanten die hem als zelfstandig ontwerper inhuurden, betaalden hun rekening niet. En dat terwijl hij volgens zichzelf toch een getalenteerd meubelontwerper was, die als 28-jarige nog een belangrijke prijs had gewonnen voor een ontwerp.



Waar de schuld ook ligt: feit is dat R. de laatste jaren kampte met ernstige psychische problemen. Hij kreeg daar ook hulp voor, en deed één keer eerder een zelfmoordpoging. Hij kwam diverse keren in aanraking met de politie, vanwege vernieling en bedreiging, het stelen van autoradio’s en mobiele telefoons, en fraude.