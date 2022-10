Musk vraagt rechter om pauze in juridisch gevecht met Twitter

‘Daarom is er geen versneld proces meer nodig om gedaagden te dwingen tot iets wat ze al doen’, schrijft de Tesla-topman in rechtbankdocumenten.

Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Nu is hij toch bereid om het berichtenplatform voor dat bedrag te kopen.

Maar Twitter had Musk al aangeklaagd om hem te dwingen het bedrijf te kopen. Die rechtszaak is nog niet van de baan, hoewel dit wel een eis was van de Tesla-topman om de overname door te laten gaan.

‘Twitter accepteert geen ja. Verbazingwekkend genoeg dringen ze er op aan om door te gaan met de rechtszaak, waarmee ze de deal in gevaar brengen en de belangen van hun aandeelhouders in de waagschaal leggen’, schrijft Musk in het rechtbankdocument.

Leningen

Musk wil ook nog miljarden aan leningen afsluiten voordat de deal definitief rond is. Twitter zou geen pauze in het juridisch conflict willen inlassen omdat er een theoretische kans is dat Musk die schuldfinanciering niet rondkrijgt.

De vijfdaagse rechtszaak tussen Twitter en Musk begint volgens planning op 17 oktober. Deze donderdag zou Musk al onder ede worden verhoord, maar volgens ingewijden gingen beide partijen ermee akkoord deze getuigenis uit te stellen.