Myanmar executeert voor het eerst in decennia vier activisten

Volgens media in Myanmar was een van de geëxecuteerden Phyo Zeya Thaw, een 51-jarige hiphop-artiest die in 2015 als lid van Aung San Suu Kyi’s NLD-partij in het parlement werd gekozen, werd door de junta beschuldigd van aanvallen op leden van het regime. Zo zou hij in augustus met een vuurwapen een trein in Yangon hebben aangevallen, waarbij vijf politieagenten gedood werden. Hij werd in november veroordeeld onder de nieuwe anti-terrorismewetten van het land. De prominente 53-jarige democratie-activist Kyaw Min Yu kreeg hetzelfde vonnis en is ook ter dood gebracht.