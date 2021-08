Mysterie rond tankerkaping in Perzische Golf

Het scheepvaartverkeer in de Perzische Golf ligt onder een vergrootglas. De Amerikanen volgen de laatste ontwikkelingen ‘met grote zorg’, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington weten. De spanning op een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld liep weer wat verder op nadat kapers - Indiase en Indonesische bemanningsleden spraken later van ‘gewapende Iraniërs’ - dinsdag een tanker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten hadden overmeesterd. De onbekende aanvallers gingen gisteren weer van boord. Zonder dat er gewonden waren gevallen, schade was aangericht of dat er eisen waren gesteld. Wie de kapers waren is niet bekend.



Mogelijke problemen tekenden zich eerder op de dag af toen tenminste vijf olietankers voor de kust van Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) via hun Automatische Identificatie Systeem (AIS) meldden dat ze ‘niet onder bevel stonden’. Dat betekent dat een vaartuig geen vermogen meer heeft en niet meer kan sturen. De plek is van belang. Fujairah is een belangrijke haven in de regio voor schepen om nieuwe olielading aan te nemen, voorraden op te halen of bemanning uit te wisselen.



Eén schip kan dat overkomen maar vijf tegelijk is curieus, denkt ook de Vlaamse scheepvaartexpert Stefan Verberckmoes. ,,Ik weet dat sommige wat angstige bemanningen via AIS ‘not under command’ aangeven als ze vrezen dat er piraten aankomen. Een leugentje om te zeggen dat het niet de moeite is om het schip te enteren. Dat kan het geval zijn geweest. Of het kan zijn dat de kapers zelf die AIS afzetten. Sommige schepen passen hun AIS-signaal aan als ze in dit soort delicate zones komen. Er zijn bemanningen die de bestemmingshaven weglaten zodat niet duidelijk is waar ze heengaan. Anderen voegen toe ‘armed guard on board’, dus dat ze gewapende mensen aan boord hebben en dat kapers dus risico lopen.”