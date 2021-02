Mysterie rond verborgen inscriptie op schilderij ‘De Schreeuw’ eindelijk ontrafeld

Het originele schilderij dat uit het jaar 1893 dateert, werd onlangs uitgebreid onderzocht ter voorbereiding van een tentoonstelling in het nieuwe Nationaal Kunstmuseum. De onderzoekers van het museum gingen met behulp van nieuwe technologie na of het handschrift gelijkenissen vertoonde met wat Munch in zijn eigen dagboeken en brieven neerpende. Zowel het handschrift op zich als de gebeurtenissen uit die tijd laten er geen twijfel over bestaan: de inscriptie is het werk van Munch zelf, verklaart het museum vandaag in een mededeling.



Het schilderij lokte destijds kritiek uit en wakkerde speculaties aan over de mentale gezondheid van Munch - iets waar de artiest het bijzonder moeilijk mee had, blijkt uit zijn dagboeken. De onderzoekers geloven dat dit hem ertoe aanzette zijn mysterieuze boodschap aan zijn werk toe te voegen.