Mysterie rond vermiste Argentijnse duikboot wordt groter na info over vreemd geluid

Beruchte Aziatische hoornaar gaat nooit meer weg uit België

22 november De Aziatische hoornaar heeft zich zeer waarschijnlijk definitief gevestigd bij onze zuiderburen. Experts denken dat honderden koninginnen zich hebben verspreid in de regio rond het Vlaamse Poperinge. Daar werd gisteren een enorm nest aangetroffen. Het gevaar dat de wesp zich ook in Nederland vestigt is aanzienlijk.