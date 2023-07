Mysterieuze moord op crypto-influencer: lichaamsdelen gevonden in koffer in sloot

Op Instagram leefde Fernando Pérez Algaba de afgelopen jaren het leven van een rijk man: dure auto’s, mooie tripjes. Maar de Argentijnse influencer op gebied van crypto-valuta kwam op een gruwelijke en mysterieuze wijze aan zijn einde: hij werd doodgeschoten, waarna zijn ledematen in een koffer in een sloot werden gedumpt.

Eerder deze week vonden spelende kinderen een lichaam en ledematen in een koffer bij een bruggetje. Het bleek, zo werd gisteren bekend, het dode lichaam van Pérez Algaba. Zijn hoofd werd in een rugzak stroomafwaarts gevonden. De politie meldt dat de 41-jarige Argentijn vermoord is met drie schoten. Daarna zijn zijn ledematen geamputeerd ‘op een manier die wijst op het werk van een ervaren crimineel’.

900.000 volgers

De zwaar getatoeëerde Pérez Algaba had op Instagram meer dan 900.000 volgers. Hij deelde er, naast foto's van dure horloges, jetski’s, reizen en zijn bezoekjes aan de sportschool, ook tips over handelen in (crypto)valuta. Die omringde hij met de gebruikte influencer-teksten als: ‘Dromen worden vervuld met discipline en doorzettingsvermogen, er is hier geen geluk of magie’.

De Argentijn, die als bijnaam ‘Sla’ had, vertelde in interviews een selfmade miljonair te zijn die anderen wilde helpen ook rijk te worden. Pérez Algaba zou begonnen zijn als pizzabezorger, maar daarna groot zijn geworden in de onlinehandel in cryptomunten en buitenlandse valuta. Een booming business waarin talloze jongvolwassen proberen rijk te worden. ,,Ik begon met een investering van 100.000 dollar en maakte daar in vier dagen 200.000 dollar van", zei hij in interviews. Ook zou hij vanuit Miami een verhuurbedrijf in luxe auto’s en jetski’s hebben gedreven.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Peréz Algaba woonde de laatste tijd in Barcelona, maar keerde recent terug naar Argentinië. Hij was sinds vorige week woensdag vermist. Toen had hij een gehuurd appartement moeten verlaten, maar reageerde niet op berichten van de verhuurder. Toen die in de woning ging kijken, trof hij niemand aan, zo meldt de Argentijnse krant La Nación.

Schulden

Zoals wel vaker bij influencers, bleek het leven van Peréz Algaba in werkelijkheid een stuk minder rooskleuring dan hij op Instagram deed voorkomen. Argentijnse persbureaus melden dat hij zware, bijna oninbare schulden had. Ook had hij een lange lijst overtredingen op zijn naam, waaronder het weigeren van een alcoholtest bij een verkeerscontrole. La Nación bericht over een ruzie met vroegere vrienden vanwege fout gelopen investeringen en financiële schulden.

In de koffer waar de ledematen van Pérez Algaba zaten, werden ook vier identiteitsdocumenten gevonden. Die zijn van een familie die in de dezelfde buurt wonen als waar de koffer werd gevonden. ,,Zij stellen dat ze de koffer aan een familielid hadden uitgeleend en dat ze waren vergeten dat de documenten in de koffer zaten’’, zo citeert La Nación een overheidsbron. Er is een vrouw gearresteerd, maar het is nog onduidelijk wat haar rol zou zijn in de moord.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: