Mysterieuze superdrones uit Kyiv zijn een ‘blamage’ voor de Russen

met video Beelden van wildplas­sen­de Belgisch politicus gaan viraal: ‘Ik ben ook maar een mens’

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de Belgische politicus Theo Francken (45) die, in schijnbaar dronken toestand, in een plantenbak plast op straat in Brussel. ,,Ik wil het niet goedpraten, maar ik ben ook maar gewoon een mens."