Mysterieuze ziekte treft Zwitserse militairen

Update Aardbeving van 6,4 in Californië is de zwaarste van afgelopen twintig jaar

4 juli Californië en delen van Nevada zijn zojuist opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4 op een diepte van 8,7 kilometer. Het epicentrum lag in de buurt van Searles Valley, ruim 300 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Dat heeft het Amerikaanse seismologisch instituut USGS bekendgemaakt. Volgens onderzoekers is het de zwaarste aardbeving in Californië in de afgelopen twintig jaar.