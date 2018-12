N-VA dreigt Belgische premier met opstappen uit coalitie om migratiepact

Dat zei N-VA-voorman Bart De Wever zojuist tijdens een ingelaste persconferentie over de regeringscrisis in ons buurland. Eerder op de avond stapten de ministers van zijn partij uit de belegde ministerraad over het pact, een 34 pagina’s tellend VN-document dat richtlijnen over de omgang met migranten bevat.



De Belgische ministerraad kwam vanavond onverwacht bijeen. Coalitiepartij N-VA had gisteren al om die extra vergadering gevraagd. De partij is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid door het pact zou kunnen verliezen. Voor coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V moet de premier het migratiepact maandag wel goedkeuren.



Na het opstappen van de N-VA-ministers gaf De Wever te kennen dat zijn partij niet akkoord is gegaan met het pact tijdens de ministerraad. De andere partijen gaven wel hun zegen gegeven. ,,Er is geen consensus in de regering over het pact”, aldus De Wever. ,,Zelfs een onthouding tijdens de stemming kon niet. Er wordt een regeringscrisis verkozen boven een compromis.’’