Na 48 jaar eindelijk gerechtigheid: man vrijgesproken van verkrachting

Een Amerikaanse man die eerder een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat voor een verkrachting die hij niet had begaan, is bijna 50 jaar later van alle blaam gezuiverd dankzij nieuw dna-bewijs. Hij kon zijn geluk niet op. ,,Ik ben eindelijk vrij!”

Leonard Mack, die tegelijkertijd met de vrijspraak ook zijn 72ste verjaardag vierde, werd in 1975 gearresteerd in de plaats Greenburgh, iets ten noorden van New York. Hij zou een tienermeisje hebben verkracht dat met een ander meisje van school naar haar huis liep in een grotendeels witte wijk. De politie had een zoektocht naar een zwarte verdachte afgeroepen en pakte kort daarna Mack op, een zwarte man.

Dankzij een campagne van het Innocence Project, een non-profitorganisatie die opkomt voor onterecht veroordeelden, is dna-bewijs bovengekomen dat ten tijde van Macks veroordeling niet beschikbaar was. Daaruit bleek dat niet Mack de dader was, maar een ‘veroordeelde zedendelinquent, die nu de verkrachting heeft bekend’, aldus het parket van Westchester County in een verklaring. ‘De onterechte veroordeling van de heer Mack is de oudste in de geschiedenis van de VS die ongedaan kan worden gemaakt op basis van nieuw dna-bewijs’, aldus het Innocence Project.

,,Vandaag bewijst onbetwistbaar dna-bewijs dat Leonard Mack onschuldig is. Bijna vijf decennia later heeft hij eindelijk een zekere mate van gerechtigheid”, zegt een van zijn advocaten. ,,Zijn veerkracht en kracht zijn de reden waarom deze dag eindelijk is aangebroken.”

Volgens het National Registry of Exonerations, dat cijfers bijhoudt over dit soort vrijspraken, zijn sinds 1989 575 ten onrechte veroordeelde mensen vrijgesproken op basis van nieuwe dna-testen. Onder hen waren 35 mensen die in afwachting waren van hun executie. Bijna 14 procent van de totale Amerikaanse bevolking is zwart. Toch was volgens de National Registry of Exonerations meer dan de helft van de 3300 mensen wier veroordelingen tussen 1989 en 2022 werden vernietigd, zwart.

