Na bijna drie maanden lijkt de vulkaan op La Palma weer te slapen

Op 19 september werd het Spaanse eiland La Palma opgeschrikt door een enorme uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja. Duizenden mensen werden geëvacueerd en bijna drieduizend gebouwen volledig verwoest. Een persoon verloor het leven toen hij werd bedolven onder zijn eigen huis. De schade wordt op bijna een miljard euro geschat. De bijna negentig dagen durende uitbarsting is de langste in de geschiedenis van deze vulkaan tot nu toe.



Nu de vulkaan voor de tweede dag op rij stil is, hebben wetenschappers de kans gekregen om de krater vanaf de rand te bestuderen. Hoewel ze geen vulkanische activiteiten hebben gezien, waarschuwen ze dat de komende dagen cruciaal zijn. Dit omdat het niet ongewoon is dat er toch nog lava zal worden gespuwd. ,,Het beste is om maar geen valse hoop te geven", aldus een geoloog. Hij verwijst naar een eerdere uitbarsting in 1949 toen de vulkaan na een gestopte uitbarsting na een paar dagen toch weer actief werd.