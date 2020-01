Na bosbranden en overstromingen gaan dodelijke spinnen nu Australië teisteren, zeggen experts

Verschillende soorten van de zogeheten funnel-web spider, de trechterspin, voelen zich altijd al thuis in de vochtige bossen aan de oostkust van Australië. Maar door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen tijd, waarschuwt het Australische Reptielen Park in Somersby vandaag voor ‘verhoogde activiteit’ van de zeer giftige spinnensoort. Een beet kan dodelijk zijn.

,,Vanwege de regen en nu weer hitte zien we dat de trechterspinnen wat meer gaan bewegen, vooral de mannetjes gaan op zoek naar een vrouwtje”, vertelt woordvoerder Daniel Rumsey van het park in een video op Facebook. ,,Trechterspinnen zijn een van de gevaarlijkste spinnen ter wereld. We moeten dit zeer serieus nemen.”

Lees verder onder de video

Warren Bailey, eigenaar van ABC Pest Control Sydney, zegt tegen CNN dat trechterspinnen normaal gesproken eerder in het seizoen actief worden. ,,Maar omdat het zo droog was, komen ze nu pas massaal naar buiten. Door de recente regen kruipen ze via de grond of via het dak naar binnen.” Een beet van de spin is pijnlijk en het gif valt het centrale zenuwstelsel aan. In de afgelopen 100 jaar overleden zeker twaalf mensen aan de gevolgen van zo’n beet.

Bosbranden

Australië heeft al maanden te kampen met extreem weer. Als gevolg van felle bosbranden is een gebied ter grootte van Engeland verwoest. Daarbij zouden 29 mensen en meer dan een miljard dieren (zoogdieren, vogels en reptielen, amfibieën) om het leven zijn gekomen. Zware onweersbuien brachten wat verlichting voor de door bosbranden geteisterde gebieden de afgelopen week, maar zorgden ook weer voor overstromingen. Op sommige plekken ging de storm gepaard met hagelstenen zo groot als golfballen, ook waren er zandstormen.

Dat alles vormt de perfecte omstandigheid voor de dodelijke spin om in te gedijen. Het Reptielen Park vraagt mensen om, als het veilig kan, de spinnen te vangen. ,,En breng ze naar ons.” Zij gebruiken het gif voor hun antigifprogramma. ,,Wij hebben hier jarenlange ervaring mee en het antigif heeft honderden mensenlevens gered”, zegt Rumsey.

Evacuaties