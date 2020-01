Na bosbranden kampt Australië nu met cycloon, nieuwe hittegolf op komst

Gisteren haalde de tropische storm windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. Ook regent het veel in het gebied. Blake is de eerste tropische cycloon die dit seizoen in Australië aan land gaat, maar de schade is beperkt gebleven. De autoriteiten hebben inwoners van het noordwesten aangeraden een noodpakket te maken met een EHBO-doos, een zaklamp, een draagbare radio, voedsel en water. De cycloon zal waarschijnlijk geen invloed hebben op de bosbranden aan de andere kant van Australië.

Hittegolf

Grote gebieden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia gaan daar in vlammen op. Momenteel zijn de extreme temperaturen gedaald, maar aan het eind van de week wordt er weer een hittegolf verwacht. 25 mensen kwamen om door de branden en ongeveer 1800 huizen werden verwoest.



De Australische regering maakt 2 miljard Australische dollar (ruim 1,2 miljard euro) vrij voor de wederopbouw na de bosbranden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor de hulp aan de getroffenen van de verwoestende bosbranden.



Het Rode Kruis in Australië is sinds juli bezig om getroffenen van de branden te helpen. Hulpverleners zijn aanwezig in zeker 70 evacuatiecentra om mensen op te vangen die gevlucht zijn voor het vuur. Inmiddels is al meer dan 5 miljoen hectare land verwoest door de bosbranden.