Na de Russen en Britten krijgen ook de taliban dit stukje Afghanistan niet op de knieën

‘Breaking Bad’ in Bielefeld: Nederlan­ders staan terecht voor runnen een van grootste drugskeu­kens Duitsland

25 augustus 35.000 liter chemicaliën, een zelf geslagen put voor koelwater met een capaciteit van 5000 liter per uur, laboratoriummateriaal, bedden voor drugskoks en een paar honderd kilo amfetamineolie. Brandweerlieden troffen het in april 2019 aan in een loods in de buurt van het Duitse Bielefeld (Noordrijn-Westfalen). Het decor, dat doet denken aan de Netflixserie Breaking Bad, stond aan de wieg van een grootschalig onderzoek dat naar vijf verdachten zou leiden onder wie drie Nederlanders.