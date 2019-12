Na een jaar strijden voor het klimaat is Greta ‘moe van alle selfies’

,,Ik ben thuis met kerst, anders kan ik dit niet blijven doen.’’ Greta Thunberg (16) is toe aan vakantie. Wat een jaar was het voor de Zweedse tiener, boegbeeld van de klimaatstrijd: twee keer de Atlantische Oceaan over, overal op de koffie met politici, en speeches voor de VN, het Amerikaanse Congres en klimaatspijbelaars over de hele wereld. De selfies is ze inmiddels beu.

Vorige week is Greta Thunberg verkozen tot Persoon van het Jaar door het invloedrijke Amerikaanse opinieblad Time Magazine – ze is meteen de jongste winnares ooit. Op de cover tuurt ze – nog altijd een tiener, intussen 16 jaar – over zee. Vastberaden om zich te blijven inzetten voor de toekomst van de aarde. Nog altijd spreekt ze vurig jonge spijbelaars toe, zoals afgelopen vrijdag nog tijdens de Friday for Future staking in het Italiaanse Turijn.

De klimaatstrijd begint stilaan wel z’n tol te eisen. Ook dat liet ze zich die dag tijdens haar speech ontvallen. ,,Ik ben thuis met Kerstmis en dan neem ik vakantie omdat je pauze nodig hebt. Anders kan je dit niet blijven doen.’’ En wat later, op de trein richting haar geboortestad Stockholm, zette ze dit op Twitter: ,,Ik ben eindelijk op weg naar huis.’’ Thunberg zelf zit op de grond, tussen grote koffers en rugzakken, en staart naar buiten. Thunberg reist al het hele jaar de wereld rond – aan boord van een trein, elektrische auto en catamaran. Nóóit nam ze het vliegtuig. De klimaatactiviste is moe en snakt naar rust na een jaar verandering prediken.

Quote Superhel­den hebben ook rust nodig Klimaatactiviste in Vancouver tegen Greta Thunberg

In een interview daags na haar bekroning door Time klonk al vermoeidheid door in haar normaal gesproken onverwoestbaar energieke optredens. ,,Ik probeer nee te zeggen tegen ontmoetingen met politici wanneer ik kan. Het is eigenlijk alleen maar praten. En natuurlijk willen ze selfies nemen. Ik ben op dit moment een beetje moe van selfies.’’ Een paar dagen eerder, na haar drie weken lange zeiltocht, liet ze 420 journalisten weten ‘moe’ te zijn van alle media-aandacht: ,,Luister eens naar anderen.’’ En ze gaf de microfoon door aan andere activisten. Toen ze in oktober foto’s postte van haar bezoek aan Vancouver, Canada, maakten haar volgers zich zorgen om haar grauwe, vermoeide blik: ,,Slaap, slaap alsjeblieft’’, adviseerde een van hen. ,,Superhelden hebben tenslotte ook rust nodig.’’

Vergrootglas

Het Zweedse klimaatmeisje lag het afgelopen jaar onder een vergrootglas. Toen ze op de VN-klimaattop zichtbaar boos en emotioneel alle wereldleiders berispte, werd ze een geïndoctrineerde marionet van de klimaatbeweging genoemd. Zelf gaat Greta er losjes mee om: ,,Sommigen moeten nu eenmaal altijd iets hebben om te bekritiseren. Ik praat alleen als dat nodig is.’’ Heel lang was Thunbergs diagnose, het syndroom van Asperger, nog een molensteen aan haar nek en die van haar ouders. Het meisje met de vlechten was amper 11 toen ze weggleed in een depressie – ongelukkig en kwaad omdat ze ook toen al niet begreep waarom niemand de wereld wilde redden, zelfs haar eigen gezin niet.

Vandaag heeft ze er zowat alles aan te danken. ,,Zonder mijn diagnose was ik nooit de spijbelactie begonnen’’, schreef ze op Wereldautismedag, op Instagram. ,,Ik zie dingen op een andere manier. Als ik besloten heb dat ik iets moet doen, dan moet ik dat ook doen’’, zo klonk het begin februari tijdens een interview op de Zweedse zender TV4. Een halfjaar eerder had ze de koe bij de hoorns gevat door voor het eerst plaats te nemen voor het Zweedse parlementsgebouw. In haar rugzak toen honderd flyers over de klimaatcrisis. ,,Ik heet Greta en ik zit in de derde. Tot de verkiezingen houd ik een schoolstaking voor het klimaat.’’

Ze spijbelt nog elke vrijdag – als ze niet elders in de wereld klimaatspijbelaars steunt. Sinds die dag, vrijdag 20 augustus, ging ze naar bijna vier miljoen schoolstakers in 160 landen: ‘Fridays for Future’. Als gezicht van de wereldwijde klimaatstrijd sprak ze zowel het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres als de Verenigde Naties toe. In een rotvaart reisde ze door naar het World Economic Forum in Davos, naar Zwitserland, België, Frankrijk en Duitsland in februari, Australië in mei en over de Atlantische Oceaan naar New York en Canada in augustus en september. Het werd uiteindelijk nog een race tegen de klok om op tijd in Madrid te zijn voor de klimaattop. In de ontving ze veel prijzen.

Ze is misschien dan moe, toch wordt 2020 het jaar van ‘actie’. ,,We gaan druk uitoefenen op de machthebbers’’, zegt ze. Maar eerst even rust dus.