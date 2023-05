Na heftig weekend illegale rave in België ten einde

Met videoDe illegale rave die dit weekend in België werd gehouden is ten einde. Zondagavond vertrokken de laatste feestvierders - naar schatting zo'n 1500 - van het terrein bij Sint-Truiden, niet ver van Maastricht. Wie nog onder invloed was, mocht van de politie zijn roes op het terrein uitslapen tot maandagochtend. Rond 08.00 uur bevinden zich nog ongeveer negentig wagens op en rond het terrein.

Duizenden bezoekers kwamen dit weekend op de illegale rave in Sint-Ruiden af, die gezien de veiligheid volgens de politie niet kon worden gestopt. Hulpdiensten waren druk met de feestgangers, die volgens de gouverneur van de provincie Limburg ‘zeer veel drugs’ gebruikten. ,,Per uur worden ongeveer acht mensen naar het ziekenhuis afgevoerd.”

De rave begon vrijdagavond en was niet aangekondigd. Er kwamen aanvankelijk 5000 tot 6000 bezoekers op af, maar dat aantal was op zondag verdubbeld. Zondagavond na 23.00 uur waren er nog zo'n 1500 ravers en werden de muziekinstallaties afgebroken. De feestgangers hadden een lang weekend achter de rug, tot grote ergernis van onder meer de buurt en de overheid.

Te risicovol

Zeker tienduizend mensen waren zondagmiddag aanwezig op het militaire domein in Brustem bij Sint-Truiden, niet ver van de grens bij Maastricht. Door het grote aantal mensen en de grootte van het gebied was het te risicovol om de plek te ontruimen, stelde gouverneur Jos Lantmeeters. ,,En omdat we in het verleden gezien hebben dat een harde aanpak leidt tot buitensporig geweld, kiezen we daar bewust niet voor.”

Quote Door vermoeid­heid en drugsge­bruik wordt verwacht dat het aantal interven­ties zal toenemen Noodplanning en Crisisbeheer Limburg

Intussen namen de medische interventies op het terrein toe. Zes mensen werden afgevoerd naar het Sint-Trudo Ziekenhuis. In alle gevallen ging het om mensen die buiten bewustzijn waren of die een epileptische aanval hadden door een overdosis drugs. ,,Die problemen zijn niet te vergelijken met de opnames bij een plaatselijke fuif”, benadrukte Noodplanning en Crisisbeheer Limburg. ,,Door vermoeidheid en drugsgebruik wordt verwacht dat het aantal interventies zal toenemen. Dat vormt niet alleen een risico voor de aanwezigen, we moeten er ook voor waken dat dit illegaal gebeuren niet zorgt voor een overbelasting van onze ziekenhuizen.”

De middelen van het noodnummer 112 en het Sint-Trudo Ziekenhuis werden opgeschaald. Ook nabijgelegen ziekenhuizen stonden stand-by voor een eventuele toename van opnames.

Wat is een raveparty? ‘Rave’ is een Engelse term en verwijst naar een specifiek soort feest waar harde dancemuziek en techno wordt gedraaid. In de beginjaren was dat voornamelijk acid house: experimentele elektronische muziek die gemaakt wordt met een drumcomputer en synthesizers. Mensen noemen het weleens ‘psychedelische, nerveuze en hypnotiserende muziek’. Raveparty’s zoals we ze in Europa kennen vonden hun oorsprong in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80 en werden toen nog legaal georganiseerd in clubs en discotheken. Omdat ze almaar populairder werden, en de regering strenger werd op het vlak van feestorganisatie, kregen ze een illegaal karakter. De organisatoren hebben dan geen vergunning om ze te laten doorgaan en feesten kunnen soms meerdere dagen en nachten duren.

Begrip voor buren

Omwonenden hadden erg veel last gehad van de rave. Sommigen waren sinds vrijdagochtend wakker, vertelden ze de Vlaamse site HLN. ,,Binnen in mijn huis heb ik meer dan 50 decibel gemeten”, zegt Serge, die naast het militair domein woont. ,,Toch ben ik afgelopen nacht nog hier gebleven, gewoon uit angst voor wat die aanwezigen zouden doen. Ik heb hen gezien: ze zijn zo ver weg dat ze tot alles in staat zijn. Zo is er vuurwerk afgestoken in het bos en heb ik een paar knallen gehoord die iets weg hadden van schoten.”

En Rohnny, die in zijn B&B gasten verwachtte, zei zondagochtend: ,,Voor mijn deur staat een auto met twee groggy mensen erin. En een derde man met een pint in zijn hand komt aangestrompeld, maar je ziet gewoon dat ze nog verder heen zijn dan gisteren.” Hoewel de politie op het terrein mensen aanspoorde om vreedzaam te vertrekken, werd het feest niet stilgelegd.

Onder de bezoekers waren dit weekend ook veel Nederlanders, hoorde een HLN-verslaggever. ,,We hebben met een groep zelfs een bus geregeld om hier te komen”, zei één van hen. ,,Drie uur hebben we gereden vanuit Amsterdam, maar dat is het waard. Het is hier prachtig trouwens. We kunnen nog dagen blijven doorgaan. Moe word je niet als je zo nu en dan een energiedrankje drinkt en een lijntje snuift, hè.”

Quote Uiteraard kun je gedrogeer­de mensen niet met de auto laten vertrekken, maar tegelijker­tijd kunnen we hen niet op het militair domein houden Gouverneur Jos Lantmeeters

Organisatie

Wie de organisator van het feest was, is nog niet duidelijk. ,,Eigenlijk groeit dat vanzelf. Iemand tipt een locatie en er wordt afgesproken om daar iets te organiseren. Vervolgens zetten heel veel mensen zelf iets op poten en dan krijg je dit”, zei iemand die bij de aanstichters zegt te horen. Ze zouden zich verenigen onder de naam ‘Belgitek’ en hebben in het verleden ook al raveparty’s georganiseerd. Kleinere illegale feesten zijn er wekelijks, maar zelden zijn ze zo groot als nu in Sint-Truiden.

De organisatie kan - net als de bezoekers - strafrechtelijk worden vervolgd voor het betreden van een militair terrein of het overtreden van de drugswet.

Gouverneur Lantmeesters noemde het ‘één van de moeilijkste ordehandhavingen in de geschiedenis van onze provincie’. ,,Uiteraard kun je gedrogeerde mensen niet met de auto laten vertrekken, maar tegelijkertijd kunnen we hen niet op het militair domein houden”, zei hij. De politie deed wel iets: het controleerde voertuigen rondom het feestterrein. Dat heeft al tot de intrekking van 21 rijbewijzen en een arrestatie geleid.

Illegale rave party Kerkom zondag

