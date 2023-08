Na hitte speelt nu tyfoon Wereldjamboree parten: kamp ontruimd, programma ingekort

zuid-koreaDe Wereldjamboree in het Zuid-Koreaanse Saemangeum wordt verplaatst omdat er slecht weer op komst is met zelfs een tyfoon. ,,Alle deelnemers gaan naar hotels en resorts bij Seoul, waar een alternatief programma volgt’’, zegt woordvoerder Katrijn van der Boon van Scouting Nederland tegen deze site.

Het kampeerterrein van de Wereldjamboree (WSJ) wordt morgen volgens haar ontruimd. Daarna vertrekken de deelnemers met bussen richting de Zuid-Koreaanse hoofdstad, waar ze tot het einde van het evenement overnachten. ,,Het alternatieve programma omvat ook de traditionele afsluiting op zaterdag’’, weet ze.

De Wereldjamboree is het grootste internationale jeugdkamp ter wereld. Het evenement bracht 43.000 scouts uit bijna 160 landen bijeen, onder wie ook zo’n 2000 Nederlanders en 1250 Belgen. De deelnemers zijn 14 tot en met 17 jaar oud.

De World Scout Movement (WOSM) meldde maandagmorgen op haar website dat ze van de Zuid-Koreaanse regering de bevestiging had gekregen dat vanwege de verwachte impact van tyfoon Khanun een vervroegd vertrek zal worden gepland voor alle deelnemers aan de 25ste World Scout Jamboree vanaf de camping in Saemangeum.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De weersvoorspellingen zijn onduidelijk, vervolgt Van der Boon. ,,Het ene moment wordt gemeld dat de tyfoon afbuigt, het andere moment dat hij recht op het land afstevent. Hoewel hij naar verwachting in de nacht van woensdag op donderdag aan land komt en niet over het kampeerterrein zal trekken, wordt het wel slecht weer met veel wind en regen. De regering wil daarom niets aan het toeval overlaten.’’

Voor de verplaatsing van de tienduizenden deelnemers aan het evenement ligt volgens haar een ‘heel goed evacuatieplan’ op tafel. ,,Het leger gaat helpen en de organisatie heeft Nederlanders gevraagd om het verkeer in goede banen te leiden’’, aldus Van der Boon.

‘Iedereen heeft nog zin’

De Zuid-Koreaanse meteorologische dienst waarschuwde zondag voor de naderende tyfoon. Die trekt momenteel over Japan naar het noorden en zal naar verwachting in het zuiden van Zuid-Korea aan land komen. Dat is zo’n 250 kilometer verwijderd van het WSJ-kampeerterrein en ruim 320 kilometer van Seoul.

Het Nederlands Contingent, de afvaardiging van scouts namens ons land, was naar eigen zeggen al bezig met een plan om de deelnemers naar een andere locatie te brengen. ‘Vanaf 12 augustus zal het Nederlands Contingent en iedere troep de reis zoals die initieel gepland was voorzetten. Zo zullen de troepen die op 12 augustus hun vlucht naar huis hebben naar het vliegveld gaan, de andere troepen zullen naar Pine Resort gaan voor hun nareis’, luidt het op de website.

Extra kosten

Nederlandse jeugddeelnemers betalen dit jaar in totaal 4225 euro om mee te doen aan het evenement, inclusief vliegreis. De woordvoerster van de Nederlandse delegatie laat weten dat de Zuid-Koreaanse overheid alle extra kosten op zich neemt van het aangepaste programma en de alternatieve overnachtingsadressen.

Scouting Nederland-vrijwilliger Roeland Smit, die bij het evenement aanwezig is, vindt het jammer dat het wordt verplaatst, maar is blij dat er nog wel een afsluiting komt. ‘Dus een echt einde is het niet. Iedereen heeft er nog steeds zin in en is erg benieuwd wat de organisatie nu voor ons regelt’, laat hij via WhatsApp weten.

Volledig scherm De Zuid-Koreaanse premier premier Han Duck-soo (L) tijdens een inspectie van de Wereldjamboree, zondag in Saemangeum. © ANP/EPA

Hitte

Het verwachte slechte weer is niet de eerste tegenvaller voor de organisatie van de Wereldjamboree. Honderden deelnemers werden woensdag tijdens de openingsceremonie onwel door de hitte en belandden in het ziekenhuis. Acht Nederlandse deelnemers werden behandeld in een noodhospitaal op het terrein, twee van hen werden doorgestuurd naar een ziekenhuis elders.

Er waren te weinig schaduwplekken, sanitaire faciliteiten en er was te weinig water op het terrein waar de bijeenkomst van de scouts werd gehouden. ,,We hoorden van klachten over hoofdpijn en duizeligheid. Jongeren met een zonnesteek of die te weinig hadden gedronken. Sommigen hebben een bezoekje gebracht aan de EHBO-posten, acht moesten er naar het hospitaal op het terrein en twee zijn naar een extern ziekenhuis gebracht”, liet woordvoerder Iris Brummelhuis van Scouting Nederland weten.

Een aantal padvinders, onder andere uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, verliet het evenement afgelopen weekend al vanwege de ‘verzengende hitte’ en erbarmelijke omstandigheden op het kampeerterrein.

Volledig scherm Britse padvinder bij een bus die hen naar een hotel in Seoul moet brengen na het vertrek van de Wereldjamboree wegens de hitte. © AFP

Volledig scherm Amerikaanse padvinders pakken hun spullen in om te vertrekken. © AP

Volledig scherm Amerikaanse padvinders verlaten het kampeerterrein. © AP