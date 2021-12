Na kerstborrel ook illegaal pizzafestijn: Boris Johnson leek ‘de regels niet zo nauw te nemen’

De Britse premier Boris Johnson is verder in het nauw gebracht nu blijkt dat hij aan het eind van de eerste lockdown vorig jaar, een pizzafeestje heeft meegevierd met zijn medewerkers.

Op 15 mei vorig jaar was Johnson ongeveer een kwartier bij een ‘sociale bijeenkomst’ in zijn ambtswoning. Hij zei naar verluidt tegen een van de aanwezige medewerkers dat ze wel een drankje ‘verdienden’ voor het terugdringen van het coronavirus. De aanwezige staf - een man of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige medewerkers borrelden tot laat op de avond.

Dat schrijven The Guardian en Independent na gezamenlijk onderzoek. De kranten vragen zich af of er maandenlang sprake was van het hanteren van een dubbele moraal: waar het volk zich aan de restricties moest houden, namen de politici en beleidsmakers een loopje met die regels. De afgelopen weken kwamen namelijk al meer feestjes op Downing Street 10 aan de oppervlakte.

Daarbij ging het onder meer om een met drank overgoten kerstborrel en andere festiviteiten die nu worden onderzocht. Bij die kerstborrel eind vorig jaar was het verboden voor mensen uit verschillende huishoudens om elkaar binnen te ontmoeten. Het feest werd ontkent, maar de politici moesten het schoorvoetend toegeven toen er videobeelden boven water kwamen.

‘Blijf thuis’

De regels rond het pizzafestijn waren, aan het eind van die eerste lockdown, nog zeer streng in Groot-Brittannië. Slechts twee mensen uit verschillende huishoudens mochten elkaar buiten zien, op twee meter afstand. Bij de persconferentie die middag had de toenmalige gezondheidsminister Matt Hancock mensen nog oproepen ‘om zoveel als mogelijk thuis te blijven’ en drong hij er op aan om vooral de regels te volgen. ,,Pas op je familie en neem geen risico’s nu het goede weer eraan komt.” Op die dag lagen er 10.700 covidpatiënten in het ziekenhuis en werden er 384 overlijdens geregistreerd.

Volgens een woordvoerder van Johnson gebruikten medewerkers de tuin van Downing Street 10 ‘in de zomer geregeld om vergaderingen te houden’. Zo ook op 15 mei 2020, samen met de gezondheidsminister en zijn team. De premier ging iets na 19.00 uur naar zijn woning, een paar medewerkers die nog moesten werken zijn gebleven. Een woordvoerder van Hancock weerspreekt de berichten. ,,Matt sprak de persconferentie kort na met zijn team en daarna in de tuin met de premier. Hij vertrok om 18:32 uur naar zijn departement.”

‘Boris, het feest is voorbij’

Intussen heeft de Conservatieve Partij van Johnson de tussentijdse verkiezingen in North Shropshire verloren. Het verlies is pijnlijk omdat dit kiesdistrict normaal gesproken met grote overmacht door de Tory’s wordt gewonnen. De Liberaal Democraten kregen er nu echter de meeste stemmen.

Het verlies wordt gezien als een duidelijk signaal dat de kiezer de recente schandalen van Johnson en zijn partij zat is. ,,Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken namens het hele Britse volk”, zei winnares Helen Morgan in haar toespraak. ,,En ze hebben luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johnson, het feest is voorbij.’”

