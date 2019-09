Na nacht van geweld in Hongkong willen demonstranten vandaag weer luchthaven bezetten

Kleinzoon Winston Churchill haalt hard uit naar Boris Johnson

6 september Nicholas Soames, die door de Britse premier Boris Johnson uit de fractie van de Conservatieve Partij is gezet, heeft vandaag in The Times hard uitgehaald naar Johnson. De 71-jarige Soames, kleinzoon van Winston Churchill, zegt in de krant dat de huidige premier niets weg heeft van zijn grootvader. Johnson identificeert zichzelf graag met de voormalige oorlogspremier.