Na roadtrip doodgevonden 'Gabby' is door wurging om leven gebracht, verloofde spoorloos

De Amerikaanse Gabby Petito, die na een roadtrip met haar verloofde vermist raakte en later dood werd gevonden, is door wurging om het leven gebracht. Dat maakte de lijkschouwer vanavond bekend tijdens een persconferentie. Het was al duidelijk dat Petito door geweld om het leven was gekomen, maar de precieze doodsoorzaak bleef tot vandaag onduidelijk.

Het moment van haar overlijden wordt geschat op drie tot vier weken voor haar lichaam werd gevonden, aldus de lijkschouwer.



Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd zondag 19 september gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw was in de Verenigde Staten en inmiddels ook elders in de wereld groot nieuws.

Intussen wordt al meer dan drie weken gezocht naar Laundrie, die eerder door de politie een ‘person of interest’ werd genoemd in de verdwijning van Petito. Er is ook een arrestatiebevel voor bankkaartfraude tegen de man uitgevaardigd.

Survival

De zoekactie concentreert zich rond het Carlton Reserve in Florida, een gigantisch natuurreservaat waar Laundrie volgens zijn ouders naartoe zou zijn getrokken. Survivalexperts achten de kans klein dat hij nog levend wordt teruggevonden als hij zich daadwerkelijk in het reservaat bevindt.

Het zou onder meer afhangen van zijn ervaring met overleven in de natuur. Zijn zus Cassie liet vorige week tijdens een interview op televisiezender ABC doorschemeren dat haar broer daarin ‘middelmatig’ is. Over de mogelijke verblijfplaats van haar broer had ze geen enkele informatie.

,,Nee, ik weet niet waar Brian is. Ik hoop dat hij nog leeft, want ik wil net zo graag antwoorden als iedereen. Ik zou hem aangeven bij de politie. Ik maak me zorgen om hem en hoop dat hij in orde is. Hij moet van zich laten horen en ons uit deze vreselijke puinhoop halen.”

De vader van Gabby Petito deed in september nog een emotionele oproep om te helpen zijn dochter te vinden: